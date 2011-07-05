Росія збільшила на 5 млн. євро внесок до Чорнобильського фонду «Укриття»

Росія збільшила внесок до Чорнобильського фонду «Укриття» на 5 млн. євро - до 50 млн. євро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду Росії, відповідне розпорядження від 29 червня 2011р №1106-р підписав прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня міністр з надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА поінформував, що з необхідних для реалізації чорнобильських проектів 740 млн. євро не вистачає 27,5 млн. євро. Міністр сказав, що найближчим часом мають бути проведені консультації між міжнародними організаціями, які задіяні у цьому проекті, і висловив сподівання, що ці гроші будуть зібрані.

В.БАЛОГА нагадав, що це дозволить сформувати бюджет проектів і завершити будівництво нового об`єкту «Укриття» й іншої інфраструктури на Чорнобильській АЕС, як і було заплановано, до 2015 року.

19 квітня 2011 року в Києві відбулася Донорська конференція зі збору коштів на будівництво об`єкту «Укриття» на ЧАЕС. Країни - учасниці конференції тоді зобов`язалися надати Україні 550 млн. євро на чорнобильські проекти.

Пізніше ще низка країн заявили про приєднання до фінансування чорнобильських проектів. Це, зокрема, Саудівська Аравія і Канада (сума внесків – 14 і 21 млн. євро, відповідно). Крім того, голова Ради міністрів Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ оголосив про рішення його країни внести до Чорнобильського фонду "Укриття" 26 млн. євро.