Кабмін назвав модернізацію ГТС необхідним заходом для інтеграції в ЄС

Кабінет міністрів вніс до переліку першочергових заходів на 2011 рік по інтеграції України в Європейський Союз розробку техніко-економічного обгрунтування проекту модернізації газотранспортної системи і систем підземних сховищ газу і продовження виконання заходів щодо реформування НАК “Нафтогаз України”.

Відповідне розпорядження Кабміну №612 від 29 червня розміщено на сайті уряду.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості розраховує, що вже восени Україна розпочне реалізацію проектів модернізації газотранспортної системи.

НАК "Нафтогаз України" оцінює модернізацію української газотранспортної системи в 3,5 млрд. доларів. У модернізацію першої черги газопроводу «Нафтогаз Україна» планує вкласти 543 млн. дол., з яких 308 млн. дол. складатимуть інвестиції, а інше – власні фінанси.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) готовий надати Україні кредит на 5 років у розмірі 1 млрд. дол. під реалізацію проекту модернізації газотранспортної системи.

Уряд планує до осені підготувати схему реструктуризації і реорганізації НАК «Нафтогаз України».

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України складається з магістральних газопроводів, розподільних мереж, газосховищ, компресійних і газовимірювальних станцій. Газотранспортна система України є другою в Європі і одній з найбільших в світі.

ГТС України складається з магістральних газопроводів протяжністю 37,6 тис. км. в однонитковому численні, 71 компресорній станції загальною потужністю 5405 МВт. Пропускна спроможність на межі РФ з Україною складає 288 млрд. куб. м, на межі України з Польщею, Румунією, Білоруссю, Молдовою – 178,5 млрд. куб. м, зокрема з країнами ЄС – 142,5 млрд. куб. м.