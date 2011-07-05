СБУ порушила кримінальну справу, пов'язану з корпорацією «ЄЕСУ»

Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом замаху на розтрату державних коштів на суму 405 мільйонів доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 5 липня Головним слідчим управлінням СБУ було порушено кримінальну справу за фактом вчинення колишніми службовими особами Кабінету міністрів України, промислово-фінансової корпорації «Єдині енергетичні системи України» та компанії «United Energy International Limited» за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовим становищем замаху на розтрату коштів державного бюджету України в особливо великих розмірах на загальну суму 405 млн. доларів США, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Як зазначають у Службі безпеки України, приводом для порушення кримінальної справи стали звернення прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА від 23 і 29 червня до СБУ, а також звернення міністра оборони РФ Анатолія СЕРДЮКОВА до уряду України від 10 червня.

У ході розслідування кримінальної справи встановлюються усі службові особи, причетні до скоєного злочину.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня в ЗМІ з`явився лист міністра оборони Росії Анатолія СЕРДЮКОВА до прем`єра М.АЗАРОВА від 10 червня 2011 року, в якому Міністерство оборони Росії просить погасити борг корпорації "Єдині енергетичні системи України" в сумі 405,5 млн. дол.

"Міністерство оборони Російської Федерації звертається до вас для вирішення питань, пов`язаних з неналежним виконанням корпорацією "Єдині енергетичні системи України" взятих на себе зобов`язань перед Міністерством оборони РФ на виконання генеральної угоди... про порядок поставок продукції виробничо-технічного призначення для потреб Міністерства оборони РФ" , - наголошується в листі, передає «Українська правда».

"В результаті неналежного виконання угод загальна сума непогашеної заборгованості корпорації "ЄЕСУ" перед Міністерством оборони РФ становить 405,5 мільйонів доларів", - заявили в російському відомстві.

"Прошу вас розглянути питання про погашення існуючої заборгованості в сумі 405,5 мільйонів доларів", - уточнює А.СЕРДЮКОВ.

Ю.ТИМОШЕНКО у 1995-1997 роках очолювала корпорацію «ЄЕСУ».

У відповідь на це в БЮТ заявили, що влада залучає Росію для посилення політичних репресій проти колишнього прем`єр-міністра, лідера «Батьківщини» Ю.ТИМОШЕНКО.