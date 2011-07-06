Ціна нафти продовжила зростання на фоні статданих зі США

На світових торгах в середу, 6 липня, ціни на нафту ростуть на тлі очікування статданих про запаси "чорного золота" у США, які, згідно з прогнозами, продовжують скорочуватися, що відбувається п'ятий тиждень поспіль.

Так, вартість серпневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже підвищилася на 0,56 долара, або на 0,58% - до 97,45 долара за барель.

Ціна серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,23 долара, або на 0,2% - до 113,84 долара за барель, передає Bloomberg.