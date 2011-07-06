Суд допустив представника «Нафтогазу» до розгляду у справі Тимошенко і заборонив трансляцію засідання

Суддя Печерського районного суду Родіон КИРЕЄВ допустив Володимира СКОПИЧА до судового розгляду у кримінальній справі у звинуваченні екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у перевищенні повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році як представник цивільного позивача, яким у цьому процесі виступає НАК "Нафтогаз України".

Як передає кореспондент УНІАН, це було зроблено, незважаючи на протест Ю.Тимошенко, яка вважає неприпустимим допущення до участі в судовому розгляді у її кримінальній справі у Печерському районному суді як представника НАК "Нафтогаз України" «людини компанії «РосУкрЕнерго».«Тому я цього не визнаю», - сказала Ю.Тимошенко під час судового засідання.

Суддя Печерського районного суду Києва Родіон КИРЄЄВ також ухвалив рішення заборонити пряму трансляцію, фото- і відеофіксацію засідання у справі Тимошенко до завершення допиту свідків.

Заборонивши фото-, відеофіксацію і пряму трансляцію процесу, Р.Кирєєв таким чином задовольнив клопотання представників прокуратури в суді, які прохали до завершення допиту свідків заборонити пряму трансляцію із залу суду.

В той же час суддя в своєму рішенні відзначив, що дозвіл на фото-, відеофіксацію і пряму трансляцію надаватиметься окремо після завершення допиту свідків.

Разом з тим, згідно з рішенням суду, журналістам дозволено бути присутнім в судовому залі і вести записи, зокрема за допомогою аудіотехнічних засобів.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура України висунула Тимошенко звинувачення по статті 365 УК України "Перевищення влади або службових повноважень, що призвело тяжкі наслідки" за підписання газових контрактів з Російською Федерацією в 2009 році. Санкція по цій статті складає від семи до десяти років позбавлення волі.

24 червня 2011 Печерський районний суд Києва почало попередній розгляд кримінальної справи по звинуваченню екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО в зловживанні службовим положенням при висновку в 2009 році газових контрактів.

29 червня Печерський районний суд Києва почав перше засідання з розгляду по суті цієї кримінальної справи. Потім до 4 липня була зроблена перерва, щоб підсудна могла ознайомитися з обвинувальним висновком.

4 липня суд ухвалив рішення перенести засідання на 6 липня, частково задовольнивши клопотання захисника Тимошенко Микола Тітаренко, який просив надати йому місяць для ознайомлення з матеріалами поділа, оскільки він недавно почав знайомитися із справою і без достатнього часу для ознайомлення з ним не може надавати своєю підзахисною якісних адвокатських послуг.

Державний обвинувач у справі Ю. Тимошенко Лілія Фролова повідомила, що колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО і колишній керівник НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА включені в список з майже трьох десятків свідків, які обов`язково повинні дати свідчення в суді у кримінальній справі по звинуваченню екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО в незаконному підписанні в 2009 році газових контрактів з Російською Федерацією. Разом з тим не було повідомлено - чи є серед свідків представники російської сторони, зокрема прем`єр-міністр Володимир Путін або керівник "Газпрому" Олексій Міллер.