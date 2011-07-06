Рівень оплати комунальними підприємствами за спожитий газ становить 65% - Клюєв

Рівень оплати комунальними підприємствами за спожитий газ становить у середньому по Україні 65%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

Він зазначив, що найгірші показники по оплаті в Закарпатській (25%), Луганській (47%), Донецькій (51%) областях, а також у Севастополі (40%) і в Криму (49%).

За півроку, зазначив перший віце-прем`єр, підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) спожили природного газу майже на 9 млрд. грн., при цьому сплачено 6,8 млрд., зокрема поточні платежі становлять 5,8 млрд. грн.

А.КЛЮЄВ закликав керівників регіонів вжити заходів із ліквідації заборгованості.

Як повідомляв УНІАН, станом на 4 липня заборгованість підприємств ТКЕ перед ДК «Газ України» за природний газ, спожитий із початку опалювального періоду 2010-2011 років, становить 5,1 млрд. грн. (без АЕК «Київенерго»). Рівень розрахунків підприємств ТКЕ - 64%.

Довідка УНІАН. Згідно з положенням статті 13 Закону України «Про теплопостачання» відповідальність за теплопостачання покладено на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог Закону України від 08.07.2010 №2467-VI «Про принципи функціонування ринку природного газу» й постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. №1729, природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.