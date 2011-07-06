Росія не може гарантувати обсяги транзиту газу через Україну - російський експерт

Росія не може гарантувати обсяги транзиту газу через Україну через невизначеність попиту на газ в Європі.

Про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав президент фонду "Інститут енергетики і фінансів" Володимир Фейгін (Росія), відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Українські колеги дуже часто говорять про велику невизначеність з обсягами транзиту, але невизначеність з обсягами транзиту багато в чому пов'язана з невизначеністю, що буде на ринку газу ЄС, і які в Росії будуть туди поставки», - сказав В. Фейгін.

За його словами, в такій ситуації не можливо назвати конкретні цифри по транзиту.

Він зазначив, що українські експерти запрошені до російсько-європейських експертних консультацій з газового питання.

В. Фейгин вважає, що в прогнозах, які часто представляє Європейська комісія дуже часто говориться не про стабілізацію споживання газу в ЄС, а про зниження його споживання «на горизонті 2020-2030 років» і заміщення його альтернативними джерелами енергії.

У свою чергу, завідувач сектором департаменту енергетики фонду "Інститут енергетики і фінансів» Віталій ПРОТАСОВ зазначив, що урядові прогнози і дослідження в ЄС говорять про те, що зростання попиту на газ в ЄС буде максимум 0,5%, а частіше робиться висновок, що буде падіння попиту на 1% на рік.

При цьому він підкреслив, що найбільш негативні прогнози щодо попиту, це прогнози Європейської комісії.