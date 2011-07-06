ВР ратифікувала угоду про участь у Фонді Східноєвропейського партнерства

Верховна Рада України прийняла закон «Про ратифікацію Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 278 з 354 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Метою Угоди є вступ України до Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля.

Метою Фонду є підтримка проектів, які відповідають пріоритетам і узгоджуються з критеріями енергоефективності, і проектів, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, результатом яких в першу чергу, стане зменшення викидів вуглекислого газу та інших викидів, що викликають парниковий ефект.

Відповідно до угоди «вкладник зобов'язується внести суму в розмірі десяти мільйонів євро на Рахунок Фонду». Внесок повинен бути сплачений готівкою або безвідкличним, безумовним простим векселем або іншими облігаціями такого виду, випущеними Вкладником, в євро або іншій вільно конвертованій валюті п'ятьма внесками, рівними двом мільйонам євро (2 000 000 євро) кожний, які повинні виплачуватися щорічно протягом п'яти років після отримання рахунку (підтвердження) про отримання від ЄБРР.