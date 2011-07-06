Сланцевий газ не змінить ситуації на газовому ринку Європи - російські експерти

Москва. Сланцевий газ не змінить ситуації на газовому ринку Європи, вважають російські експерти.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це російські експерти заявили на прес-конференції в Москві.

Зокрема, завідувач сектором департаменту енергетики фонду "Інститут енергетики і фінансів» Віталій ПРОТАСОВ вважає, що в США сланцевий газ буде займати все більшу частку в загальному газовому балансі, проте в ЄС роль такого газу буде невелика.

«Може бути 10,20, 30 млрд. в перспективі, але це не дуже великі цифри і принципово ситуацію він на європейському газовому ринку не змінить», - сказав В. ПРОТАСОВ.

На його думку, це обумовлено суворим законодавством та вимогами до безпеки. При цьому В. ПРОТАСОВ вважає, що великі перспективи має видобуток метану з вугільних пластів.

Також, керівник Центру вивчення світових енергетичних ринків Інституту енергетичних досліджень РАН Тетяна Мітрова зазначила, що залишається багато питань щодо запасів цього газу в Європі.

При цьому вона підкреслила, що в США собівартість видобутку сланцевого газу вдалося довести до конкурентоспроможного рівня в порівнянні до природного газу, оскільки його родовища вичерпані.

«У США традиційні родовища дорогі, тому сланцю не так вже важко конкурувати», - сказала вона.

За її словами, в Європі йде тільки пробне буріння, і говорити про промислову видобутку поки рано. Т. Мітрова підкреслила, що витрати на видобуток сланцевого газу в Європі будуть вище у два-три рази.

У свою чергу, президент фонду "Інститут енергетики і фінансів» Володимир Фейгін підкреслив, що прогнозувати роль сланцевого газу в Європі складно тому, що поки немає працюючих свердловин.

За його словами, навіть у випадку промислового видобутку сланцевого газу, його вартість буде порівнянна з поставками імпортного, в тому числі російського газу.

Він вважає, що розвиток цієї технології може дати певну диверсифікацію джерел газу.