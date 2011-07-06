Уряд затвердив порядок використання коштів на розвиток енергоефективності

Кабінет міністрів України затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки.

Відповідну постанову № 689 від 29 червня оприлюднено на сайті уряду.

Згідно з документом, головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження. Засоби будуть спрямовуватися, зокрема, на розробку стандартів у сфері енергоефективності, проведення санації бюджетних будівель, впровадження когенераційних технологій на теплопостачальних підприємствах комунальної форми власності, будівництво і реконструкцію електричних мереж, будівництво пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з поновлюваних джерел енергії і т.п. Використання бюджетних коштів здійснюватиметься за процедурою, згідно з якою головний розпорядник бюджетних коштів за підсумками проведення конкурсних торгів укладає договори з переможцями конкурсу (підприємства та організації всіх форм власності). Перерахування бюджетних коштів здійснюється на підставі актів виконаних робіт.