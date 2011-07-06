Засідання суду по справі Тимошенко перенесено на 7 липня

Печерський районний суд Києва завтра, 7 липня, продовжить розгляд кримінальної справи за обвинуваченням колишнього прем'єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО в незаконному підписанні газових контрактів з Росією в 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняв головуючий на суді суддя Родіон КІРЄЄВ.

За його словами, у засіданні суду оголошено перерву, оскільки підсудна була видалена із залу суду через порушення порядку, а на нинішній стадії процесу їй повинні бути оголошені її права.

У свою чергу, представники прокуратури висловили думку, що судове засідання можна продовжити, а права підсудної зачитати в її присутності на наступному судовому засіданні.

Засідання суду розпочнеться о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні суддя Печерського суду Р. КІРЄЄВ зажадав за порушення порядку видалити з залу народного депутата Михайла Косіва. Депутат відмовився виходити. Після чого парламентарію стало погано і його забрала «швидка».

Пізніше в залі суду виник конфлікт між народними депутатами від опозиції та співробітниками судової міліції «Грифон», які на вимогу судді за порушення порядку на засіданні намагалися примусово видворити з залу народного депутата Євгена СУСЛОВА. Потім в зал суду увірвалися бійці спецпідрозділу «Беркут» і силою вивели із залу депутата Є. СУСЛОВА, при цьому виштовхуючи журналістів. Пізніше за порушення порядку із залу суду була виведена Ю. ТИМОШЕНКО. Суддя заборонив їй бути присутній на наступному засіданні суду.