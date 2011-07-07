Уряд оприлюднив мирову угоду з Vanco Prykerchenska

Уряд оприлюднив розпорядження про схвалення Кабінетом міністрів Мирової угоди між державою Україна і компанією “Венко Прикерченська Лтд”.

Відповідний документ від 11 квітня розміщений на сайті уряду (№627).

Документом Міжвідомчій комісії з організації укладення і виконання угод про розподіл продукції доручено визначити уповноважених осіб для підписання Мирової угоди.

Окрім цього, комісії доручено забезпечити після винесення Арбітражним трибуналом при Арбітражному інституті Торговельної палати м. Стокгольма рішення на узгоджених умовах внесення змін до Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря між державою Україна і компанією “Венко інтернешнл лімітед”, згідно з Мировою угодою.

Довідка УНІАН. У 2006 році компанія Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і в жовтні 2007 року уклала з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції (УРП), яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Vanco International передала всі права і обов`язки щодо УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня 2008 року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prуckerchenska Ltd. на користування надрами.

21 травня 2008 року Кабмін ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

17 липня 2008 року компанія Vanco Prуckerchenska розпочала арбітражний процес проти України відповідно до вимог Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма (Швеція) щодо конфлікту з УРП.

До теперішнього часу в Україні було укладено лише одну угоду про розподіл продукції.

У липні 2010 року держава Україна і компанія Vanco Prуckerchenska припинили арбітражний процес в Стокгольмському арбітражному суді й почали переговори з метою мирного врегулювання спору щодо Угоди про розподіл продукції.