Клюєв: підвищення енергоефективності - пріоритет українського уряду

Україні вкрай необхідне упровадження нових технологій для підвищення енергоефективності усіх галузей вітчизняної економіки, і участь у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності і навколишнього середовища - один із механізмів досягнення цієї мети.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ, коментуючи агентству УНІАН ратифікацію Верховною Радою Угоди про участь України у цьому Фонді.

А.КЛЮЄВ повідомив, що на Україну буде направлена найбільша активність Фонду і виділені значні кошти для фінансової підтримки підготовки і реалізації проектів з енергозбереження і охорони навколишнього середовища. Подібні проекти в Україні реалізовуватимуться впродовж декількох подальших років.

Перший віце-прем`єр-міністр висловив упевненість, що ратифікація Угоди дозволить розпочати роботу Фонду і фінансування проектів з модернізації тепло- і водопостачання у низці міст України.

За словами А.КЛЮЄВА, у квітні попередньо були розглянуті проекти, які можуть бути представлені на затвердження Фонду. Йдеться про проекти модернізації теплопостачання у містах Житомир і Рівне, теплопостачання у 10 середніх муніципалітетах, а також розвитку системи водопостачання і водовідведення у Миколаєві. Крім того, були визначені потенційні для фінансування проекти - йдеться про модернізацію теплопостачання у Запоріжжі, Тернополі, Львові, Харкові, у Донецькій області, а також Львівського водоканалу.

Як заявив А.КЛЮЄВ, Україна зацікавлена в ефективній реалізації цієї ініціативи Європейського Союзу і Швеції.

Перший віце-прем`єр-міністр України зазначив, що підвищення енергоефективності - загальний пріоритет для українського уряду. Від дій країни в цьому напрямі залежить конкурентоспроможність всієї економіки. Скорочення рівня енергоємності ВВП на 20% до 2015 року, як це заплановано Держпрограмою енергоефективності, потребує серйозних інвестицій у модернізацію і реконструкцію всіх галузей, тому співпраця з ЄББР дуже важлива для України.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня Верховна Рада України ухвалила закон «Про ратифікацію Угоди про внесок між Україною і Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності і навколишнього середовища».

Довідка УНІАН. 26 листопада 2009 року на конференції донорів, яка проходила у Стокгольмі (Швеція) за ініціативи ЄС і Швеції, було ухвалено рішення про створення Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності і навколишнього середовища, банком-оператором якого визначений ЄБРР.

Угода про участь України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності і навколишнього середовища була підписана першим віце-прем`єром України Андрієм КЛЮЄВИМ і віце-президентом ЄБРР Яном ФІШЕРОМ наприкінці лютого 2011 року.