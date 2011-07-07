Українська Coal Energy має намір залучити на IPO близько 130 млн. дол.

Українська вугільна компанія Coal Energy має намір залучити у рамках первинного розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі близько 130 млн. дол.

Згідно із опублікованим сьогодні проспектом емісії, який є в УНІАН, компанія має намір продати близько 11,25 млн. акцій, максимальна ціна яких визначена в 32 злотих (1 дол. = 2,7 злот.).

Виходячи з виставленого на продаж пакету в 25% акцій, компанія оцінила себе в 520 млн. дол.

Визначення остаточної ціни розміщення заплановане на 15 липня, а перший лістинг - на 4 серпня.

62 млн. дол. із залучених коштыв компанія має намір направити на фінансування свого п`ятирічного інвестиційного плану вартістю 287 млн. дол.

Крім того, Coal Energy планує витратити кошти IPO на отримання нових ліцензій на видобуток, зменшення кредитного навантаження, збільшення оборотного капіталу і фінансування інших проектів свого розвитку.

Організаторами розміщення обрані Dragon Capital і Dom maklerski BZ WBK.

Довідка УНІАН. Coal Energy займається видобутком вугілля в Україні.

По класифікації JORC, компанія має ресурси кам`яного вугілля обсягом 235,5 млн. тонн, з яких 151,2 млн. тонн становлять підтверджені і вірогідні запаси.

Coal Energy експлуатує десять вугільних шахт, завод з переробки вугільних відвалів, а також збагачувальну фабрику.

За перші три квартали 2011 фінансового року, який закінчується 30 червня, компанія виробила 1,28 млн. тонн вугілля.

Продажі компанії за цей період склали 109,2 млн. доларів, EBITDA – 40,4 млн. доларів США, а чистий прибуток – 29,6 млн. доларів.