Росія у газових переговорах збільшує вимоги через "гнучку позицію" українських переговорників - «Наша Україна»

Голова Центрального виконавчого комітету партії «Наша Україна» Сергій БОНДАРЧУК вважає, що Росія у газових переговорах з Україною збільшує вимоги через «гнучку позицію» українських переговорників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це він заявив, коментуючи слова керівника «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА щодо єдиної можливості отримання Україною снижки на газ - в обмін на злиття «Нафтогазу» і «Газпрому».

«Зростання апетитів Росії на переговорах по газу не в останню чергу провокує вже аж занадто «гнучка позиція» українських переговірників. Останнім часом вони переймаються чим завгодно - від особистих інтересів до потреб лобіювання дружнього бізнесу, окрім послідовного захисту національних інтересів», - наголосив С.БОНДАРЧУК.

На його думку, Російська Федерація, яка послідовно діє з позиції сили в газових перемовинах, отримує те, чого прагне, і тому очікувати на зміну її поведінки - марна справа. Особливо якщо, за його словами, продовжувати спроби «замирити» російську сторону через залаштункові домовленості або через публічну торгівлю національним суверенітетом.

«Ми маємо усвідомити, що нинішню ситуацію на переговорах з Росією по газу створено двома угодами – Московською 2009-го та Харківською 2010 року. В першому випадку ми зголосилися на базову ціну, якої не існує в Європі, у другому - під виглядом знижки погодилися на зростання державного боргу та ще й розплатилися власною територією», - вважає С.БОНДАРЧУК.

На його переконання, пропозиція щодо здачі української ГТС, а фактично про це йдеться, коли говорять про злиття «Нафтогазу» та «Газпрому», є продовженням цього ланцюгу. «Якщо ми погодимось на цю пропозицію сьогодні, завтра чи в крайньому випадку післязавтра постане питання про відмову від незалежності», - наголосив він.

С.БОНДАРЧУК переконаний, що розпродаж держави за знижки - це лочинна практика, якій треба негайно покласти край.

«Наше першочергове завдання - добитися перегляду Московських і Харківських угод. Не впораємось самі, варто подумати над тим, як до цього процесу долучити Європу. Головною передумовою є формулювання чіткої та прозорої позиції України з газового питання, в основу якої буде покладено саме стратегічні національні інтереси», - заявив він.