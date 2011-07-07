Терміни і частки обов'язкової місцевої складової в проектах альтернативної енергетики змінені

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до статті 17-1 Закону України" Про електроенергетику ", яким коригуються строки і питома вага обов'язкової місцевої складової в проектах виробництва електроенергії з альтернативних джерел.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Нагадаємо, 17 червня ц.р. Верховна Рада внесла зміни до закону «Про електроенергетику», згідно з якими НКРЕ буде встановлювати «зелений» тариф для компаній за умови, що, починаючи з 1 січня 2012 р., питома вага сировини, матеріалів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об'єкта генерації становитиме не менше 15%, з 1 січня 2013 р. - 30%, з 1 січня 2014 р. - 50%.

Крім цього, закон містить норму, за якою додатковою умовою застосування зазначеного порядку стимулювання виробництва електроенергії з використанням енергії сонячного випромінювання є використання, починаючи з 1 січня 2013 року, на об'єктах електроенергетики сонячних модулів, у вартості виробництва яких питома вага матеріалів та сировини українського походження становить не менше 30%, а починаючи з 2014 року - 50%.