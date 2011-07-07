Президент підписав закон про принципи функціонування ринку природного газу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав прийнятий Верховною Радою України закон «Про внесення змін до Закону України «Про перинципи функціонування ринку природного газу».

Про це повідомляється на офіційному Інтернет-сайті глави держави.

Цим законом парламент дозволив використання газу, який видобувається в Україні, для виконання договірних зобов'язань з експорту природного газу за існуючими контрактами відповідно з міжурядовими угодами.

Нагадаємо, що даним законом встановлюється, що суб'єкт господарювання, уповноважений урядом формувати ресурс газу для потреб населення, а також його дочірні підприємства мають право реалізовувати товарний природний газ на експорт в обсягах, визначених прогнозним річним балансом газу.

Для цих цілей законом також відкоректований термін «товарний природний газ».

Крім того, встановлено дозвіл газодобувним підприємствам використовувати газ, який ними видобувається для власних потреб і технологічних потреб.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня Верховна Рада України прийняла в цілому Закон «Про внесення змін до Закону України «Про принципи функціонування ринку природного газу».

Як зазначено в пояснювальній записці до проекту закону, прийняття законопроекту сприятиме оптимізації витрат газодобувних підприємств, що здійснюють видобуток природного газу для формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, і дозволить на сьогодні виконати договірні зобов'язання з експорту природного газу за існуючими контрактами на виконання домовленостей між урядами України та Республіки Польща, згідно договору № РL/012216736/04-0028/DН/НL на поставки газу.

Нагадаємо, 26 жовтня 2004 року НАК «Нафтогаз Україна» і «Польське гурніцтво нафтове і газовніцтво» (РGNiG, Польща) підписали договір на постачання природного газу. Згідно з договором, компанія постачає, а РGNiG приймає і оплачує на умовах цього договору природний газ середньоазіатського і/або українського походження.