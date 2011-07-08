Після сильного росту ціна нафти падає

На світових торгах у п'ятницю, 8 липня, ціни на нафту знижуються на тлі бажання інвесторів зафіксувати прибуток після істотного зростання вартості сировини напередодні.

Так, вартість серпневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже знизилися на 0,2 долара, або на 0,2% - до 98,47 долара за барель.

Ціна серпневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,62 долара, або на 0,52% - до 117,97 долара за барель.

Ціни на нафту на світових ринках за підсумками четверга підвищилися в середньому на 2-4,5% на тлі даних про зниження запасів нафти в США і позитивної статистики щодо ринку праці в цій країні.

В цілому, незважаючи на корекцію, інвестори налаштовані оптимістично завдяки даним з ринку праці про скорочення тижневого числа заявок на допомогу з безробіття і збільшення числа робочих місць у приватних компаніях США в червні, передає Bloomberg.