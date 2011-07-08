Coal Energy за 9 місяців 2011 фінроку заробила близько 30 млн. доларів

Українська вугільна компанія Coal Energy (CE) за перші три квартали 2011 фінансового року (фінансовий рік компанії закінчується 30 червня) отримала чистий прибуток у розмірі 29,6 млн. доларів порівняно з 4,8 млн. доларів за попередній 2010 рік.

Про це сказано в презентаційному релізі компанії, який має УНІАН.

Доходи компанії за аналогічний період зросли до майже 110 млн. доларів з 55,8 млн. доларів, а EBIDTA збільшилася втричі - до понад 40 млн. доларів.

Маржа EBIDTA за дев'ять місяців склала 37%, а чиста маржа - 27%.

Чистий борг зріс до 42 млн. доларів з 40 млн. на кінець 2010 фінансового року.

Згідно презентації, Coal Energy більше 70% своїх доходів отримала від продажу видобутого традиційним методом вугілля, близько 20% - за вугілля, який отримують із вуглевмісних відходів, і близько 6% за рахунок перепродажу вугілля.

Як зазначив член правління компанії Андрій БОЛЬШАКОВ на прес-конференції у Варшаві в четвер, виручка CE найближчими роками буде збільшуватися головним чином за рахунок традиційного видобутку.

Він сказав, що компанія не має проблем з продажем своєї продукції в Україні завдяки стабільному попиту, зауваживши, що компанія також поставляє вугілля на експорт.

Большаков зазначив, що компанія може безпроблемно збільшити постачання за кордон, але не робить цього для того, щоб зберегти внутрішній ринок.

Він також назвав причиною зростання доходів і прибутку, крім збільшення видобутку, збільшення цін, зниження собівартості і великий видобуток вугілля з углевмісних відходів.

Згідно презентації, за показником маржі EBIDTA за останні 12 місяців компанія зайняла друге місце в світі після російської вугільної компанії «Распадская», маржа якої склала 48%.

Як повідомляв УНІАН, Coal Energy має намір за рахунок реалізації інвестиційної програми вартістю близько 290 млн. доларів збільшити видобуток вугілля традиційним способом у 5 разів - до майже 5 млн. тонн в 2016 році.

Компанія оголосила, що на інвестиційну програму витратить більше 60 млн. доларів з близько 130 млн. доларів, які вона хоче залучити в рамках IPO на Варшавській фондовій біржі.

Решту коштів компанія має намір використати на покупку нових ліцензій на видобуток, збільшення оборотного капіталу, зменшення боргового навантаження і на інші проекти.

Довідка УНІАН. Coal Energy за запасами вугілля становить близько 300 млн. тонн посідає третє місце в Україні серед приватних вугільних компаній, які всі разом мають запаси понад 15 млрд. тонн.

Компанія володіє десятьма шахтами на Сході Українb, гірничо-збагачувально. фабрикою і фабрикою переробки виробничих відходів.

Близько 80% видобутого вугілля компанія продає в Україні, решту експортує.

Активи Coal Energy на 31 березня 2011 року становлять майже 90 млн. доларів.