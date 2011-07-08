Україна повинна мати гарантії Росії за обсягами прокачування нафти - Президент

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Україна повинна мати від Росії гарантії щодо обсягів прокачування нафти через територію країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми бачимо велику перспективу у співпраці з Російською Федерацією в нафтовій сфері. Це для нас цікаво. По-перше, ми повинні мати гарантовані обсяги прокачування нафти в бік Європи, для того, щоб працювала наша нафтотранспортна система», - заявив В. ЯНУКОВИЧ.

Крім того, зазначив Президент, необхідно залучати російські інвестиції для розвитку українських родовищ енергоресурсів.

«Сьогодні такі переговори також йдуть», - зазначив В. ЯНУКОВИЧ.