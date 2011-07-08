НКРЕ має намір зняти обмеження обленерго з постачання електроенергії

Національна комісія регулювання електроенергетики має намір зняти обмеження щодо обсягів передачі та постачання електроенергії для обленерго і афілійованих з ними компаній.

Про це УНІАН повідомили в НКРЕ з посиланням на відповідний проект регуляторного акта, схвалений на засіданні комісії в четвер.

Нагадаємо, що діючі умови і правила з передачі та постачання електроенергії за регульованим тарифом містять норму, згідно якої обленерго та споріднені компанії не можуть передавати та постачати електроенергію в обсягах, які перевищують 33% від загальноукраїнського споживання за попередній календарний рік.

Прийняття такого рішення регулятор пояснює тим, що застосування до обленерго поняття монополізації в загальнодержавному сенсі - не вірне. Оскільки комісія встановлює для ліцензіатів з передачі та постачання електроенергії за регульованим тарифом обмежену територію діяльності (територія однієї або кількох областей), то до них застосовується поняття регіональної монополізації, отже, чинна норма про обмеження граничних обсягів передачі та постачання електроенергії підлягає скасуванню.

У комісії не виключають, що найближчим часом буде скасована аналогічна обмежувальна норма, яка діє в даний час для газопостачальних компаній.