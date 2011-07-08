Злиття «Нафтогазу» і «Газпрому», як такого, не буде - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що як такого злиття «Газпрому» і НАК «Нафтогаз Україна» не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

«Ми не плануємо злиття «Газпрому» і «Нафтогазу Україна» як такого. Ми плануємо участь і «Газпрому», і «Нафтогазу України» у різноманітних спільних проектах. Наприклад, в модернізації української ГТС, у розвитку окремих ділянок, можливо, у видобутку нафти або газу на різних територіях, зокрема, в Україні. Але як такого об'єднання ніхто не планував, і цього не буде, я впевнений», - заявив В. ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня 2011 голова правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що у переговорах з Україною створення газотранспортного СП розглядається російською стороною як перший крок до злиття двох компаній («Газпрому» і «Нафтогазу України» - УНІАН), і без нього неможливо змінити формулу ціни на газ для України.

При цьому глава «Газпрому» підкреслив, що в україно-російських переговорах створення СП і цінові умови - це одна тема, а створення єдиної компанії - інша.

«Насправді те, що стосується СП і цінових умов, як ви розумієте, - це зовсім інша історія, зовсім не та, про яку говорилося щодо єдиної компанії», - уточнив він.