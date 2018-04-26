EnergyCamp: відновлювана енергетика працює в будь-яку погоду...

Еко-культурний фестиваль "Трипільське Коло-2011" став випробуванням не тільки для організаторів і відвідувачів, а й для техніки. Кожен день лив дощ, поле під ногами перетворилося в багно. Якщо люди, зарядившись хорошим настроєм від артистів і майстер-класів, весело стрибали по калюжах, то обладнанню доводилося зовсім туго: бензинові генератори горіли, проектори ламалися...

Між тим, несприятлива погода не зірвала роботу EnergyCamp - майданчики, де кожен бажаючий міг ознайомитися з можливостями відновлюваної енергетики та принципами енергозбереження. Навіть сонячна електростанція біля тенту EnergyCamp достатньо генерувала для роботи мікрофонів, аудіотехніки, екранів, ноутбуків та освітлення.

На майданчику тихенько дзюркотів інвертор, відвідувачі могли "в живу" помацати геліоколектори, оцінити яскравість світлодіодного освітлення, зарядити телефон від чистої енергії і навіть зігрітися чаєм, приготовленим на "сонячної кухні". В намет EnergyCamp заходили як студенти з барабанами під пахвою, так і керівники компаній з солідними портфелями в руках. Але кожен з них відчув: відновлювана енергетика - не далеке майбутнє, а реальність, до якої можна доторкнутися.

Хай завжди буде сонце

У розвитку сонячної енергетики України зараз справжній прорив. Тому не дивно, що доповідачі на майданчику даного питання приділили левову частку часу. Відвідувачі EnergyCamp почули і про великі промислові станції, і про маленькі панелі на дахах приватних будинків, які, виявляється, теж можуть приносити прибуток своїм господарям.

Про виробництво "сонячного" полікремнію на запорізькому "Заводі напівпровідників" та будівництві найбільшої на території СНД сонячної електростанції у джерельній (АРК) розповів виконавчий директор компанії Activ Solar - Йохан Хартер. На його думку, людство платить надто високу ціну за дешеву, на перший погляд, атомну електроенергію. Адже йдеться не тільки про "Фукусіма", навіть виключивши аварії на АЕС, ядерні відходи потрібно зберігати, переробляти, і цей обов`язок ми покладаємо на плечі наших дітей. У той же час, в Україні, з урахуванням природних умов, стану земель, наукового та виробничого потенціалу, достатньо факторів для розвитку сонячної енергетики. "Це дуже інноваційний сектор. І ми бачимо можливості розвитку як для монтажних, інжинірингових компаній, які будуть працювати з нашими електростанціями, так і для малого і середнього бізнесу, який буде розробляти і пропонувати нові технології для сонячної енергетики", - підкреслив Й.Хартер.

Втім, невеликим компаніям під силу не тільки брати участь у масштабних проектах, але й самостійно будувати малі геліоелектростанціі. Про такий досвід відвідувачам розповів заступник директора з розвитку бізнесу компанії "Цетус" Юрій Фаворський: його компанія, на замовлення власника шахти, будує 45-кіловатну сонячну електростанцію над трасою "Харків-Ростов" у Луганській області, перша черга станції потужністю 15 кВт уже генерує електроенергію і продає її на ринок по "зеленому" тарифу.

Більше того, існує значний потенціал для використання сонячних панелей в індивідуальних домогосподарствах. Щоб підтвердити цю тезу директор Центру відновлювальної енергетики Fuel Alternative Віталій Давій, який також доповідав на EnergyCamp, вирішив встановити сонячні батареї загальною потужністю 1,5 кВт на даху власного будинку. Керівник центру планує пройти ліцензування в НКРЕ, отримати "зелений" тариф і подавати електроенергію в мережу. "Далі ми викладемо свій досвід у вигляді брошури. Люди зможуть її прочитати і самостійно, крок за кроком, пройти той же процес", - зазначив В.Давій.

Хранителі тепла

З подорожчанням природного газу питання обігріву житла стає все гостріше. Щоб вся заробітна плата не йшла на "тепло", керівник проекту Міжнародної фінансової корпорації "Енергоефективність у житловому господарстві" Гжегож Гайда рекомендував учасникам EnergyCamp утеплювати свої будинки, встановлювати сучасні вікна та двері. Втім, на його думку, справжні зміни в комунальній сфері почнуться після того, як повноцінно запрацюють об`єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Що ж стосується приватного сектора, то цікаве рішення є в Андрія Бобровицького - члена Клубу прикладної екології. Він пропонує поєднувати сучасні енергетичні технології з підзабутими техніками будівництва. Наприклад, теплопровідність соломи в чотири рази менше, ніж у дерева. Використовуючи сучасну технологію з такого матеріалу можна побудувати безпечний, дешевий і по-справжньому теплий будинок. Дім, дрова для якого можна виростити ... у себе на городі.

Професор Житомирського Національного агроекологічного університету Володимир Зінченко успішно вирощує на своїй ділянці енергетичне рослина - Miscantus Gigantella. За його словами, це «хобі» стає економічно вигідним на третій рік: п`ятнадцяти соток Міскантусу достатньо для опалення приватного будинку площею 150 кв. м протягом року. Невибаглива культура може рости фактично на будь-яких грунтах, до того ж вона збагачує землю гумусом, знижує вміст у ній радіонуклідів.

Сонячні ванни

Для того, щоб помитися в теплій воді зовсім не обов`язково спалювати паливо, навіть якщо воно росте у вас на городі. За словами Сергія Іванова - представника компанії "Атмосфера", для цих цілей краще придбати геліоколектори - нехай воду гріє сонце. "Електричні і газові котли стають збитковими вже після 5 років експлуатації. Вони ніколи не окупляться. У той же час, окупність геліоколекторів та інших сонячних енергосистем становить 2-5 років для підприємств і 5-10 років - для фізичних осіб", - зазначив він.

У тому, наскільки прості і практичні технології підігріву води енергією сонця, відвідувачі EnergyCamp змогли переконатися на практиці - "Атмасфера" організувала конкурс "сонячних хакерів". Три команди змагалися в швидкісній збірці геліоколектора. Переможцям - команді "Ватман" - на збірку пристрою знадобилося трохи більше 16 хвилин. За відмінну роботу хлопці отримали сонячні зарядні пристрої для своїх мобільних телефонів.

Знання - світло

Ще одне «незоране поле» в плані економії енергії та грошей - освітлення. Тут не варто орієнтуватися на так звані "енергозберігаючі" газорозрядні лампи, адже вони містять ртуть, а утилізацією такої техніки в Україні практично ніхто не займається. Світлодіодні світильники споживають менше енергії, а виготовляються діоди з цілком безпечного матеріалу - кремнію.

"Витрати на електроенергію для освітлення та обслуговування традиційних світильників лягають важким тягарем на підприємства і муніципалітети. Світлодіодні лампи коштують дорожче звичайних, але якщо порівняти, в яку суму обходяться різні типи світильником протягом усього циклу експлуатації, то перевага буде явно на боці компактних, вандалостійкі і більш економних LED - світильників ", - підкреслив директор компанії Lumina Віталій Король.

За його словами, якщо замінити звичайну "лампу Ілліча" на світлодіодну, то вона окупиться вже через рік. При цьому термін служби напівпровідникового пристрою - 50-100 тис. годин.

Від теорії до практики

Організаторам EnergyCamp вдалося налаштувати людей, як мінімум, на симпатію до поновлюваних джерел енергії та енергозбереження. Сонячна електростанція справно відпрацювала фестиваль, її склали і акуратно упакували. Люди роз`їхалися по домівках, однак кожен повіз із собою настрій втілити все почуте у себе в компанії, вдома, на роботі. "Організовуючи EnergyCamp, ми демонструємо: відновлювана енергетика - практичний і робочий інструмент для громадян, бізнесу, а не дорога іграшка, - зазначив координатор майданчика Роман Зінченко. - Саме на таких заходах - без проводів, ЛЕП і електростанцій-люди бачать, що такі технології реально працюють і відкривають нові можливості ".

Роман Іванченко (для УНІАН)