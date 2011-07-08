Янукович може замінити Азарова у переговорах з Путіним

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ може підмінити прем'єр-міністра Миколу АЗАРОВА в переговорах з главою уряду РФ Володимиром ПУТІНИМ для якнайшвидшого вирішення питання про ціну газу для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

В.ЯНУКОВИЧ висловив надію на те, що питання вдасться вирішити в липні в ході засідання міждержавної українсько-російської комісії під головуванням президентів обох країн.

«Важко сказати, я ніколи не прогнозую в цих питаннях, коли буде отримана відповідь. Але ми з Президентом МЕДВЕДЄВИМ плануємо зустрітися в цьому місяці. Якщо Бог дасть, ми вирішимо це питання», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він висловився за те, щоб до зустрічі президентів питання було обговорено прем'єр-міністрами України та Росії.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що 7 липня розмовляв по телефону з главою уряду України Миколою АЗАРОВИМ, який знаходиться у відпустці, і попросив його по можливості швидше вийти на роботу.

«Я цікавився, як він відпочиває, і побажав, щоб він здоровий виходив швидше на роботу, тому що мені хотілося б, щоб прем'єр-міністри зустрілися до засідання міждержавної комісії. Коли відбудеться ця зустріч, швидше за все, ми отримаємо ймовірну відповідь на це питання. Краще, якщо вона буде позитивною. Але якщо АЗАРОВ затримається (у нього є невелика проблема, як і в кожної людини - треба пройти курс лікування). Якщо він затримається, а буде необхідність зустрічі з урядом Росії, з ПУТІНИМ, я його підміню і замість нього зустрінуся (з ПУТІНИМ - УНІАН)», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.