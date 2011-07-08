ВР ухвалила закон про маркування підакцизних нафтопродуктів

Верховна Рада України прийняла Закон України «Про маркування підакцизних нафтопродуктів маркерами акцизного податку».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» це рішення проголосували 277 з 340 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Даний закон регулює питання маркування підакцизних нафтопродуктів маркерами акцизного податку з метою контролю за сплатою акцизного податку, посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом підакцизних нафтопродуктів на території України.

Підакцизні нафтопродукти, які виробляються та/або ввозяться на митну територію України, підлягають обов'язковому маркуванню маркерами акцизного збору, концентрація яких залежить від виду таких нафтопродуктів та розміру ставок акцизного податку (далі - маркування). Види маркерів і рівень їх концентрації встановлюється Кабінетом Міністрів України залежно від виду підакцизного нафтопродукту і ставки акцизного податку.

Продаж виробникам та/або імпортерам маркерів акцизного податку здійснюється виключно органами державної податкової служби. Зберігання, відвантаження, транспортування, оптова та роздрібна торгівля, імпорт на митну територію України немаркованих підакцизних нафтопродуктів забороняється, за винятком випадків, зазначених у статті 6 цього закону.

Порядок ведення Державного реєстру місць маркування підакцизних нафтопродуктів встановлюється Міністерством фінансів України.

Виробники та/або імпортери підакцизних нафтопродуктів як платники акцизного податку підлягають обов'язковій реєстрації в органах державної податкової служби за місцезнаходженням (місцем проживання) цих суб'єктів господарювання на основі відомостей Єдиного державного реєстру виробників та імпортерів підакцизних нафтопродуктів.

Центральний орган виконавчої влади, уповноважений здійснювати державну політику в сфері паливно-енергетичного комплексу, зобов'язаний надати органу державної податкової служби за місцезнаходженням суб'єкта господарювання, який здійснює діяльність з виробництва та/або імпорту підакцизних нафтопродуктів про включення відомостей про такий суб'єкт до Єдиного державного реєстру виробників і імпортерів підакцизних нафтопродуктів у п'ятиденний строк з дня такого включення.

Підлягають маркуванню кожен окремим видом маркера акцизного податку з концентрацією в залежності від виду підакцизних нафтопродуктів і ставок акцизного податку, такі підакцизні нафтопродукти: легкі дистиляти, бензини спеціальні, бензини моторні, середні дистиляти і гас; важкі дистиляти (газойлі), паливо пічне побутове.

Не підлягають маркуванню маркерами акцизного податку підакцизні нафтопродукти: ввезені на митну територію України в митних режимах транзиту, митного складу, тимчасового ввезення без сплати акцизного податку. У разі порушення таких митних режимів платник податку зобов'язаний разом зі сплатою суми акцизного податку забезпечити проведення маркування маркерами акцизного податку таких підакцизних нафтопродуктів; виготовлені на давальницьких умовах на митній території України за умови обов'язкового вивозу виробленої продукції за межі митної території України; призначені для вивезення за межі митної території України за умови гарантування доставки до митного органу призначення та наявності митної декларації, оформленої при відвантаженні продукції від виробника на експорт; отримані від виробника підакцизних нафтопродуктів або ввезені на митну територію України як сировина відповідно до статті 229 Податкового кодексу України.

Вважаються не маркованими: підакцизні нафтопродукти, марковані з відхиленням від вимог цього закону; підакцизні нафтопродукти, які не містять або містять підроблені маркери акцизного податку; підакцизні нафтопродукти, в яких маркери не відповідають виду або рівнем концентрації, встановленим для цих нафтопродуктів.

Маркування здійснюється за рахунок виробників або імпортерів підакцизних нафтопродуктів у місцях маркування підакцизних нафтопродуктів, внесених до Державного реєстру місць маркування нафтопродуктів.

У законі передбачено відповідальність за порушення його норм.