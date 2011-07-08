У липні на зустрічі з Медведєвим газові питання будуть вирішені - обіцянка Януковича

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує в цьому місяці зустрітися з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і вирішити газові питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

Президент нагадав, що на сьогоднішній день працює робоча група, створена за ініціативою прем'єр-міністрів двох країн. За його словами, ця робоча група зараз готує засідання міждержавної комісії, в рамках якої і відбудеться зустріч президентів.

«Я вам скажу: та інформація, яка у мене є, яку я маю якщо не щодня, то через день, - та інформація, яка в мене є: обговорюється широке коло питань, по яких потрібно домовлятися», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що серед цих питань обговорюється газовий контракт між Україною і Росією. «Важко сказати, я ніколи не прогнозую, коли це буде закінчено. Вірніше, отримана відповідь. Ми з Президентом МЕДВЕДЄВИМ плануємо зустрітися в цьому місяці. І знову-таки, якщо Бог дасть, ми вирішимо це питання», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також повідомив, що вчора розмовляв з прем'єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, який зараз перебуває у відпустці. «Я цікавився, як він відпочиває, і побажав, щоб він здоровий виходив швидше на роботу. Тому що мені б хотілося, щоб вони з ПУТІНИМ зустрілися до засідання нашої міждержавної комісії», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ прогнозує, що саме на цій зустрічі можна буде отримати відповідь на питання щодо газових угод. «Краще, якщо він буде позитивним, я думаю, ви не будете заперечувати», - додав Президент.

У той же час, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що М. АЗАРОВ зараз проходить курс лікування, і не виключив, що йому самому доведеться зустрічатися з главою уряду Росії Володимиром ПУТІНИМ. «Якщо АЗАРОВ затримається - у нього є, я вам скажу, невелика проблема, як і у кожної людини, - потрібно пройти курс лікування. Якщо він затримається, а буде необхідність зустрічі з урядом Росії, з ПУТІНИМ, я його підміню, і замість нього зустрінуся », - сказав Президент.

Як повідомляв УНІАН, Україна наполягає на перегляді формули ціни на російський газ.