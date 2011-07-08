Газові питання будуть вирішені цього місяця

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ планує цього місяця зустрітися з Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ та вирішити газові питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив 8 липня на прес-конференції у Києві.

Президент нагадав, що на сьогодні працює робоча група, створена за ініціативи прем’єр-міністрів двох країн. За його словами, ця робоча група зараз готує засідання міждержавної комісії, в рамках якої й відбудеться зустріч президентів.

«Я вам скажу: та інформація, яка в мене є, яку я маю якщо не кожного дня, то через день, - та інформація, яка в мене є: обговорюється широке коло питань, по яких треба домовлятися», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що серед цих питань обговорюється газовий контракт між Україною і Росією. «Важко сказати, я ніколи не прогнозую, коли це буде закінчено. Вірніше, отримана відповідь. Ми з Президентом МЕДВЕДЄВИМ плануємо зустрітися в цьому місяці. І знову-таки, якщо Бог дасть, ми вирішимо це питання», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також повідомив, що вчора розмовляв з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, який зараз перебуває у відпустці. «Я цікавився, як він відпочиває, і побажав, щоб він здоровий виходив скоріше на роботу. Тому що мені б хотілося, щоб вони з ПУТІНИМ зустрілися до засідання нашої міждержавної комісії», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ прогнозує, що якраз на цій зустрічі можна буде отримати відповідь на питання щодо газових угод. «Краще, якщо вона буде позитивною, я думаю, ви не будете заперечувати», - додав Президент.

Водночас, В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що М.АЗАРОВ зараз проходить курс лікування, і не виключив, що йому самому доведеться зустрічатися з главою уряду Росії Володимиром ПУТІНИМ. «Якщо АЗАРОВ затримається – в нього є, я вам скажу, невеличка проблема, як і в кожної людини, – треба пройти курс лікування. Якщо він затримається, а буде необхідність зустрічі з урядом Росії, з ПУТІНИМ, я його підміню і замість нього зустрінусь», - сказав Президент.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ також заявив, що може підмінити прем`єр-міністра Миколу АЗАРОВА в переговорах із главою уряду РФ Володимиром ПУТІНИМ для швидкого вирішення питання про ціну газу для України.

В.ЯНУКОВИЧ висловив надію на те, що питання вдасться вирішити в липні в ході засідання міждержавної українсько-російської комісії під головуванням президентів обох країн.

«Важко сказати, я ніколи не прогнозую в цих питаннях, коли буде отримана відповідь. Але ми з Президентом МЕДВЕДЄВИМ плануємо зустрітися цього місяця. Якщо Бог дасть, ми вирішимо це питання», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він висловився за те, щоб до зустрічі президентів питання було обговорено прем`єр-міністрами України та Росії.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що 7 липня розмовляв по телефону з главою уряду України Миколою АЗАРОВИМ, який перебуває у відпустці, й попросив його по можливості скоріше вийти на роботу.

«Я цікавився, як він відпочиває, і побажав, щоб він здоровий виходив скоріше на роботу, оскільки мені хотілося б, щоб прем`єр-міністри зустрілися до засідання міждержавної комісії. Коли відбудеться ця зустріч, швидше за все, ми отримаємо вірогідну відповідь на це запитання. Краще, якщо вона буде позитивною. Але якщо АЗАРОВ затримається (у нього є невелика проблема, як і в кожної людини – треба пройти курс лікування). Якщо він затримається, а буде необхідність зустрічі з урядом Росії, з ПУТІНИМ, я його підміню й замість нього зустрінуся (з ПУТІНИМ – УНІАН)», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.