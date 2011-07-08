НКРЕ пропонує передбачити в Держбюджеті кошти для компенсації водоканалам різниці в тарифах

Національна комісія регулювання електроенергетики пропонує передбачити в Державному бюджеті на 2011 рік кошти для компенсації міськводоканалам різниці в тарифах на послуги водопостачання і водовідведення.

Про це сказано в розробленому комісією законопроекті про внесення змін до закону «Про Державний бюджет на 2011 рік», текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, зокрема, комісія пропонує передбачити в спеціальному фонді Держбюджету субвенцію місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах за минулі роки, що склалася станом на 1 червня 2011 року.

Ресурсом для формування коштів для виділення субвенцій згідно із законопроектом стане реструктуризована податкова заборгованість енергогенеруючих компаній.

У супровідній записці до законопроекту за підписом голови НКРЕ Сергія ТИТЕНКА на ім`я першого віце-прем`єра України Андрія КЛЮЄВА повідомляється, що станом на початок поточного року заборгованість водоканалів перед енергопостачальними компаніями, що виникла через невідповідність тарифів фактичної вартості послуг, становить близько 2 млрд. грн. При цьому тільки в січні-квітні ц.р. роки ця заборгованість виросла на 388 млн. грн.

«Ситуація проявляє стійку тенденцію до погіршення, оскільки в умовах загострення соціальної напруженості в суспільстві не передбачається збільшення до економічно обґрунтованого рівня тарифів на послуги водопостачання і водовідведення», - наголошується в документі.