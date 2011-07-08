Посадовці «Укртранснафти» розтратили понад 12 млн. грн. держкоштів. ГПУ порушила справу

Київ. 8 липня. УНІАН. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом розтрати посадовцями ВАТ «Укртранснафта» державних коштів на суму 12,35 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Згідно з повідомленням, встановлено, що вказані службові особи за попередньою змовою з ООО «ВіДіЮнікомерс» здійснили розтрату державних коштів при здійсненні закупівлі азотно-компресорних станцій на суму 12,35 млн. грн.

Також у повідомленні наголошується, що за даним фактом Генеральною прокуратурою України 30 червня 2011 року порушено кримінальну справу за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртранснафта» є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною протяжністю 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.

100% акцій ВАТ «Укртранснафта» належить НАК «Нафтогаз України».