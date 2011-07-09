В Україні більше 80% підприємств зупинили виробництво твердого біопалива

За підсумками квітня-червня 2011 року в Україні спостерігалося стрімке падіння обсягів виробництва паливних брикетів та пелет - на 52%, порівняно з січнем-березнем цього року. Станом на 1 липня більше 80% компаній, що займаються виробництвом брикетів та пелет, повністю зупинили випуск продукції (близько 120 підприємств).

Про це йдеться в спеціалізованому аналітичному звіті "Ринок біопалива України в 1-му півріччі 2011 р.", підготовленому Центром відновлюваної енергетики Fuel Alternative.

Відзначають, що головним негативним фактором для галузі в 2011 році став гострий дефіцит і подорожчання сировини: деревних відходів та лушпиння соняшника. Також на багатьох виробників палива негативно вплинуло набуття чинності з 1 квітня ц. р. нової редакції Податкового кодексу, що передбачає обмеження у веденні господарської діяльності для суб`єктів на єдиному податку. Крім цього, для більшості виробників актуальна проблема низької ефективності виробництва через технологічну відсталість устаткування.

Згідно зі звітом Fuel Alternative, практично 100% малих і середніх виробників біопалива (з обсягом виробництва від 300 до 500 т в місяць), що домінують на ринку, призупинили випуск продукції в літній період. Це пояснюється сезонним характером їхньої діяльності і збільшеним дефіцитом сировини. Зокрема, виробникам біопалива з деревних відходів доводиться сьогодні конкурувати на сировинному ринку з виробниками будівельних матеріалів.

«Дефіцит на сировинному ринку значно гальмує розвиток галузі твердого біопалива в Україні. Водночас, брак сировини може стати стимулом для розвитку нових сегментів виробництва біопалива - з соломи і швидкозростаючої верби. Сьогодні попит на українське біопаливо істотно превалює над пропозицією, у зв`язку з цим галузь стоїть на порозі чергового етапу розвитку», - прокоментувала результати дослідження виконавчий директор Fuel Alternative Юлія БЕРЕЗОВСЬКА.