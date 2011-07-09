Донецька міліція пропонує посилити покарання за незаконний видобуток вугілля

Донецька міліція пропонує посилити покарання за організацію незаконного видобутку вугілля.

Про це заявив заступник начальника відділу Управління державної служби боротьбі з економічною злочинністю Головного управління МВС України в Донецькій області Олександр ВИБОРНОВ, повідомили УНІАН у прес-службі обласної міліції.

На його думку, без зміни законодавства боротьба з «копанками», з незаконним видобутком корисних копалин, залишиться неефективною.

О.ВИБОРНОВ відзначив, що для вирішення проблеми незаконного видобутку корисних копалин, «потрібна не тільки консолідація всіх зацікавлених сторін – органів влади, правоохоронних органів, судів, але і воля законодавця, інакше ніяка взаємодія тут не допоможе».

«Так, останніми роками все більше чорних старателів несе відповідальність за свій «бізнес», і боротьба з ними з кожним днем посилюється, але проблему це не вирішує», - констатував О.ВИБОРНОВ.

Він пояснив, що організатор «копанки» має щомісячний дохід у декілька десятків тисяч гривень, а якщо виявлять його незаконну діяльність, то, згідно із законодавчими нормами, його оштрафують не більше ніж на 12 тис. грн. За словами О.ВИБОРНОВА, в більшості випадків порушники після сплати штрафів продовжують займатися незаконною діяльністю.

Правоохоронець зазначає, що міліція порахувала, що всі витрати на виявлення «копанки», документування незаконної діяльності, дослідження та її ліквідація (засипання) становлять приблизно 13-15 тис. грн., але часто всі ці заходи неефективні.

«У правоохоронній діяльності завжди є сенс, ось тільки їй не вистачає більшої ефективності, - зазначив О.ВИБОРНОВ. - Цього року ми порушили 109 кримінальних справ за незаконне використання надр, до суду відправлено половину з них, припинено діяльність понад 200 «копанок».

О.ВИБОРНОВ повторив, що без зміни законодавства проблему «копанок» вирішити неможливо. Він повідомив, що правоохоронці два місяці тому сформулювали свої пропозиції й направили їх для узгодження в обласну держадміністрацію.

«Наші пропозиції стосувалися доповнення декількох статей Кримінального кодексу й створення нової норми. Ми врахували й підвищення штрафних санкцій, а для організаторів - чималий термін позбавлення волі, і конфіскацію вилученого майна, і відповідальність за незаконне придбання, зберігання, збут або транспортування незаконно видобутих корисних копалин» , - зазначив О.ВИБОРНОВ.

«Приміром, ст.197-1 КК – «самовільне захоплення земельної ділянки» ми пропонуємо доповнити словами «в тому числі й для ведення робіт із видобутку корисних копалин», - додав він.

Крім того, О.ВИБОРНОВ вважає, що для можливої легалізації деяких «копанок», необхідно спростити отримання ліцензії, зобов`язавши підприємців налагодити безпечне виробництво, що відповідає всім нормам охорони праці.

«За різними підрахунками, термін отримання ліцензії на користування надрами становить 1,5-3 роки. Зрозуміло, що не в кожного підприємця терпіння вистачить узаконити свою діяльність. Якщо спростити термін отримання всіх необхідних дозволів, а їх, повірте, немало, ситуація б змінилася», - зазначив правоохоронець.