Ізраїль визначив кордони морської економічної зони, включивши в неї родовища газу

Ізраїльський уряд затвердив у неділю кордони виняткової економічної зони країни в Середземному морі, включивши в їх периметр потенційно великі запаси нафти і газу.

Як передає РІА «Новости», найважливішу - північну - ділянку кордону узгоджену з Кіпром, але стала предметом суперечки з Ліваном, який направив в ООН свій варіант розмежування, що оспорює належність Ізраїлю недавно відкритих родовищ вуглеводневої сировини.

"Кордон, за затвердженням якого Ліван звернувся в ООН, проходить набагато південніше, ніж той, який пропонує Ізраїль. Він також суперечить тим угодам, яких ми досягли з Кіпром, і, що, здається, ще важливіше, розходиться з домовленостями між Ліваном і Кіпром від 2007 року", - сказав прем`єр-міністр Ізраїлю Біньямін НЕТАНЬЯХУ.

"Наше завдання полягає в тому, щоб точно визначити позицію Ізраїлю щодо морського кордону, відповідно до норм міжнародного морського права", - додав він.

Очікується, що найближчим часом рішення ізраїльського кабінету буде також направлено в ООН. Заступник керівника МЗС Ізраїлю Данні АЯЛОН поклав відповідальність за назріваючу прикордонну суперечку на Ліван і висловив упевненість у тому, що ізраїльтянам не становитиме труднощів довести свою правоту. Він назвав "неправильною" позицію США, які підтримали ліванські претензії.

"Суперечка про кордон була затіяна Ліваном. Неправильно те, що американці підтримали в ній Ліван. Але існують дуже об`єктивні й чітко прописані правила, і я впевнений, що у Ізраїлю не виникне проблем з тим, щоб довести приналежність нібито спірних морських районів", - сказав Д.АЯЛОН.

Потреба в розмежуванні економічних зон між країнами-сусідами - Ізраїлем, Кіпром і Ліваном - виникла після того, як американо-ізраїльський консорціум виявив у цьому районі Середземного моря родовища природного газу "Тамар" і "Левіафан".

Ізраїль розраховує, що знахідка не тільки забезпечить йому десятиріччя енергетичної незалежності, а й перетворить його на великого газового експортера. Приналежність родовищ оспорює Ліван, який формально перебуває в стані війни з Ізраїлем. З Кіпром про розмежування шельфу Ізраїль домовився в грудні 2010 року.