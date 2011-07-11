Mott MacDonald презентувала дослідження модернізації ГТС

Компанія-консультант Mott MacDonald 7 липня 2011 року презентувала представникам НАК «Нафтогаз України», Європейській комісії і міжнародним фінансовим організаціям проміжний звіт за проектом «Попереднє дослідження модернізації системи транзиту і підземного зберігання газу в Україні».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАК «Нафтогаз України».

У звіті висвітлено такі питання, як сценарій транзиту газу і його детальна характеристика, економічний і фінансовий аналіз проекту, аналіз ризиків, а також роль України як газотранзитної держави.

Окрім того, під час зустрічі представників компаній відбулося обговорення процесу реалізації першочергового проекту «Реконструкція лінійних споруд газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», а саме: обсягів його фінансування, термінів і ступеня готовності сторін до виконання робіт.

Враховуючи необхідність забезпечення належного рівня надійності роботи газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», керівництво «Нафтогазу» ухвалило рішення щодо фінансування в 2011 році початку робіт за проектом «Реконструкція лінійних споруд газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород (I черга)» за рахунок власних коштів.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз Україна» планує вкласти 543 млн. дол. у модернізацію першої черги газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород». Також планується, що 308 млн. дол. з цієї суми становитимуть інвестиції, решта – власні фінанси.

Роботи з модернізації планується проводити від 3 до 5 років залежно від конкретних потреб. На модернізацію всього газопроводу потрібно близько 1,2 млрд. дол.

Нагадаємо, Міненерго має намір залучити 6,5 млрд. дол. на реалізацію інвестиційних проектів з модернізації ГТС України до 2018 року. Зокрема, на модернізацію і реконструкцію газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород» планується залучити 1,3 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України складається з магістральних газопроводів, розподільних мереж, газосховищ, компресійних і газовимірювальних станцій. Газотранспортна система України є другою в Європі і однієї з найбільших у світі.

ГТС України складається з магістральних газопроводів протяжністю 37,6 тис. км в однонитковому численні, 71 компресорної станції загальною потужністю 5405 МВт. Пропускна спроможність на кордоні РФ з Україною становить 288 млрд. куб. м, на кордоні України з Польщею, Румунією, Білоруссю, Молдовою – 178,5 млрд. куб. м, зокрема з країнами ЄС – 142,5 млрд. куб. м.