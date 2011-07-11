Mott MacDonald презентувала проміжний звіт з дослідження модернізації ГТС

Компанія-консультант Mott MacDonald 7 липня 2011 презентувала представникам НАК «Нафтогаз Україна», Європейської комісії та міжнародним фінансовим організаціям проміжний звіт по проекту «Попереднє дослідження модернізації системи транзиту і підземного зберігання газу в Україні».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАК «Нафтогаз Україна».

У звіті висвітлені такі питання, як сценарій транзиту газу і його детальна характеристика, економічний і фінансовий аналіз проекту, аналіз ризиків, а також роль України як газотранзитної держави.

Крім того, під час зустрічі представників компаній відбулося обговорення процесу реалізації першочергового проекту «Реконструкція лінійних споруд газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», а саме: обсягів його фінансування, строків та ступеню готовності сторін до виконання робіт.

Враховуючи необхідність забезпечення належного рівня надійності роботи газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород», керівництво «Нафтогазу» прийняло рішення щодо фінансування у 2011 році початку робіт по проекту «Реконструкція лінійних споруд газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород (I черга)» за рахунок власних коштів.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» планує вкласти 543 млн. дол в модернізацію першої черги газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород». Також планується, що 308 млн. дол з цієї суми становитимуть інвестиції, а решта - власні фінанси.

Роботи з модернізації планується проводити від 3 до 5 років залежно від конкретних потреб. На модернізацію всього газопроводу потрібно близько 1,2 млрд. дол

Нагадаємо, Міненерго має намір залучити 6,5 млрд. дол на реалізацію інвестиційних проектів з модернізації ГТС Україна до 2018 року. Зокрема, на модернізацію і реконструкцію газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород» планується залучити 1,3 млрд. дол

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України складається з магістральних газопроводів, розподільних мереж, газосховищ, компресійних і газовимірювальних станцій. Газотранспортна система України є другою в Європі й однією з найбільших у світі.

ГТС України складається з магістральних газопроводів довжиною 37,6 тис. км в однонитковому обчисленні, 71 компресорної станції загальною потужністю 5405 МВт. Пропускна спроможність на кордоні РФ з України складає 288 млрд. куб. м, на кордоні України з Польщею, Румунією, Білоруссю, Молдовою - 178,5 млрд. куб. м, у тому числі з країнами ЄС - 142,5 млрд. куб. м.