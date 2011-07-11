Ладижинська ТЕС збільшила виробництво електроенергії на 4,2%

У січні-червні 2011 року Ладижинська теплова електростанція збільшила виробництво електроенергії на 4,2%, або 0,068 млрд. кВт/ч, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року - до 1,686 млрд. кВт/ч.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив представник електростанції.

Збільшення виробництва на Ладижінськой ТЕС пов`язаний із збільшенням споживання електроенергії промисловими підприємствами, які демонструють зростання виробництва.

Зокрема, в червні 2011 року Ладижинська ТЕС збільшила виробництво електроенергії на 7,81%, або на 20 млн. кВт/ч, в порівнянні з травнем 2011 року - до 276 млн. кВт/ч., в порівнянні з червнем минулого року виробництво електроенергії на станції залишилося на тому ж рівні.

Як повідомляв УНІАН, в 2010 році Ладижінськая теплова електростанція збільшила виробництво електроенергії на 1,75%, або 0,065 млрд. кВт/ч, в порівнянні з 2009 роком - до 3,779 млрд. кВт/ч.

Довідка УНІАН. Ладижинська ТЕС розміщена в Ладижині Вінницької області і входить до складу компанії "Захіженерго", оснащена 6 енергоблоками потужністю по 300 мВт кожен. До складу "Західенерго" входять Бурштинська, Добротворська і Ладижинська ТЕС.

70,1% акцій "Західенерго" належать державі і передані до статутного фонду "Енергетичній компанії України", решта акцій належить приватним акціонерам.