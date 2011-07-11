Енергоатом залучить у Чеського експортного банку 748 млн. чеських крон кредиту

НАЕК «Енергоатом» в результаті конкурсних торгів вибрала АТ «Чеський експортний банк» для залучення кредитів (2 лоти) на суму 747,898 млн. чеських крон (у еквіваленті, 1 чеська крона – приблизно 0,47 грн.).

Про це йдеться у повідомленні компанії, обнародуваному на сайті Державних закупівель.

Згідно із повідомленням, кошти планується надати строком на 5 років. Вони будуть використані для придбання устаткування у компанії Skoda для Запорізької АЕС (в т.ч. блоку №5) і Хмельницької АЕС.

Вартість обслуговування кредитів становить 149,331 млн. чеських крон і 40 тис. євро на юридичні витрати.

Пропозиція банку акцептована 5 липня 2011 року, відповідний договір планується підписати до 4 серпня т.г.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році «Енергоатом» привернув кредит у «Чеського експортного банку» на суму 11,2 млн. євро, в квітні т.г. – на 114,983 млн. чеських крон.

Довідка УНІАН. ГП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному об`ємі виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташликськую ГАЕС і Александровськую ГЭС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладені функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

У 2010 році «Енергоатом» збільшив вироблення електроенергії на 7,2%, або 6,204 млрд. кВт/ч, в порівнянні з 2009 роком – до 89,36 млрд. кВт/ч.