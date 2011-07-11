Дніпроенерго має намір залучити у ПУМБ і Ощадбанка кредити на 150 млн. грн.

Енергогенеруюча компанія «Дніпроенерго (Запоріжжя) в результаті конкурсних торгів обрала Перший український міжнародний банк (ПУМБ) і "Ощадбанк" для залучення кредитів (2 лоти) на загальну суму 150 млн. грн. строком на 1 рік для поповнення оборотних коштів.

Про це говориться у повідомленні компанії, оприлюдненому на сайті державних закупівель.

Зокрема, ПУМБ має намір надати кредит на 50 млн. грн., вартість обслуговування якого становитиме 15% річних.

Сума що надається компанії кредиту "Ощадбанком" складе 100 млн. грн., вартість обслуговування – 14,5% річних.

Пропозиції банків акцептовані 6 липня 2011 року, відповідні договори планується підписати до 5 серпня т.г.

Довідка УНІАН. ПАО «Днепроенерго» – одна з найбільших енергогенеруючих компаній України. Власником 50%+1 акція є НАК «Енергетична компанія України», 47,55% – ДТЕК, інших – міноритарні акціонери.

До складу компанії входять три ТЕС – Запорізька, Криворізька і Придніпровська – загальною встановленою потужністю 8185 МВт, що складає 26,1% загальній встановленій потужності електростанцій України.

ПАО «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ, м. Київ) заснований в 1991 році, входить до групи найбільших банків України. Банк в I кварталі 2011 року одержав чистий прибуток 8,436 млн. грн. Основним акціонером банку є ТОВ «СКМ Фінанс» – 89,87% акцій. Банк контролює український бізнесмен Рінат АХМЕТОВ.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі. «Ощадбанк» в I кварталі 2011 року одержав прибуток 127 млн. грн.