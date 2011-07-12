Закон про облік газу і зміни до ПК стимулюватимуть економію енергоресурсів – Клюєв

Закон «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» і зміни до Податкового кодексу стимулюватимуть підприємства економити енергоресурси.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ в інтерв`ю журналістам, повідомили у його прес-службі.

А.КЛЮЄВ заявив, що закон про облік газу стимулюватиме і постачальників газу, і населення встановлювати лічильники. Це буде робитися, як за рахунок компаній, що постачають газ, так і за рахунок коштів відповідних бюджетів. Крім зобов`язуючих норм, передбачених цим законом, уряд планує реалізувати систему додаткових стимулів. Такі стимули, наприклад, передбачені в прийнятих нещодавно змінах до Податкового кодексу, повідомив А.КЛЮЄВ.

Крім цього, прийнята норма, що обумовлює введення в експлуатацію новозбудованих або реконструйованих багатоквартирних житлових будинків або комерційних об`єктів, які оснащені системами газопостачання, тільки за наявності приладів обліку природного газу, повідомив перший віце-прем`єр-міністр.

За його словами, до останнього часу більш як 5 млн. споживачів платили за газ за нормативами, незалежно від реальних обсягів його споживання - до 40% житла ще не оснащено газовими лічильниками. Іншими словами, близько 4 млрд. кубометрів, або близько 20% газу, що споживається населенням, не враховується лічильниками, заявив А.КЛЮЄВ. За його словами, багатократно доведено, що наявність лічильника в більшості випадків стимулює до економії та зменшення зловживань, тому країна зобов`язана, нарешті, вирішити цю проблему. А.КЛЮЄВ заявив, що до 2018 року 100% споживачів повинні бути оснащені приладами обліку.

Перший віце-прем`єр-міністр також зазначив, що кроки з підвищення енергоефективності країни робляться практично щодня. Він повідомив, що у прийнятих нещодавно змінах до Податкового кодексу серед іншого закладені стимули для реалізації інвестиційних програм розвитку паливно-енергетичного комплексу - з будівництва або модернізації електромереж, електростанцій, теплоцентралей, газопроводів.

Крім цього, за словами А.КЛЮЄВА, документом звільняється від оподаткування прибуток компаній з водо- і теплопостачання та водовідведення, який в рамках інвестиційних проектів спрямовується на будівництво, реконструкцію або модернізацію цих об`єктів комунального господарства. Це лише один з багатьох необхідних кроків для прискорення модернізації інфраструктури ЖКГ, наголосив А.КЛЮЄВ.

Він також зазначив, що до Податкового кодексу внесено норми, що стимулюють видобуток енергоресурсів на ділянках надр, які характеризуються складними геологічними умовами, а також тих, які раніше вважалися виробленими. Він пояснив, що розвиток технологій з видобутку вуглеводнів дозволяє знову почати видобуток на законсервованих родовищах. Таким чином, уряд розраховує залучити міжнародних інвесторів з новими технологіями, заявив А.КЛЮЄВ.