Великооптові ціни на нафтопродукти в Україні змінилися різнонаправлено

З 4 по 11 липня 2011 року середні по Україні великооптові ціни на нафтопродукти змінилися різнонаправлено.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 4 по 11 липня 2011 року середні по Україні великооптові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 – збільшилися на 0,7%, або на 80 грн./тонна, – до 11 970 грн./тонна; на бензин А-92 – знизилися на 1,0%, або на 120 грн./тонна, – до 12 280 грн./тонна; на бензин А-95 – знизилися на 0,6%, або на 80 грн./тонна, – до 12 710 грн./тонна; на дизельне пальне – збільшилися на 1,2%, або на 120 грн./тонна, – до 10 160 грн./тонна.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.