Постачання нафтової сировини на українські НПЗ зменшилися на 15,2%

Постачання нафтової сировини (нафта, газовий конденсат і вакуумний газойль) на українські нафтопереробні заводи (НПЗ), за оперативними даними, в січні-червні скоротилися на 15,2%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, - до 4 млн. 414,5 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

За даними джерела, в січні-червні українські НПЗ переробили 4 млн. 566,4 тис. тонн нафтової сировини, що на 12,4% менше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, в 2010 році постачання нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 3,3%, порівняно з 2009 роком, до 11 млн. 56,8 тис. тонн. У 2010 році українські НПЗ переробили 11 млн. 96,6 тис. тонн нафтової сировини, що на 3,6% менше, ніж у 2009 році.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів, загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік.