Україна в змозі самостійно модернізувати свою ГТС - експерти

Україна в змозі самостійно забезпечити модернізацію своєї газотранспортної системи як з фінансової, так і з технічної точок зору.

Таку думку висловили сьогодні експерти в ході круглого столу на тему «Майбутнє української газотранспортної системи», організованого Інститутом Горшеніна.

Так, народний депутат Сергій ПАШИНСЬКИЙ (БЮТ) переконаний, що для модернізації української ГТС створення консорціуму з ЄС чи РФ не є обов'язковою умовою. «Українська ГТС на сьогоднішній день функціонує цілком нормально, являючи собою 81 газоперекачувальних станцій, 26 тис. км магістральних нафтопроводів і найбільші в Європі підземні сховища газу. Єдина проблема в тому, що 86% обладнання нашої ГТС є застарілим і має недостатньо високу ефективність», - уточнив народний депутат.

При цьому, за його словами, необхідно чітко відділяти модернізацію ГТС від збільшення її транзитної потужності. «Максимальна потужність української газотранспортної системи з прокачування газу складає 180 млрд. куб. м на рік. Але навіть на піку поставок російського газу таких обсягів не спостерігалося. Таким чином, протягом наступних 20 років транзитні потужності нашої ГТС будуть задовольняти потреби і Росії, і країн Євросоюзу», - сказав С. ПАШИНСЬКИЙ.

На його думку, в рамках модернізації ГТС необхідно в першу чергу провести заміну застарілого обладнання на компресорних станціях. «На таких українських підприємствах, як «Зоря-Машпроект», НВО ім. Фрунзе і «Мотор Січ», вже розроблено газотурбінне обладнання, яке дозволить заощадити до 2 млрд. куб. м в рік технічного газу, що використовується для забезпечення прокачування газу в Європу. При нинішніх цінах це дозволить збільшити щорічний дохід від експлуатації української ГТС на 600-700 млн. доларів», - вважає С. ПАШИНСЬКИЙ.

Він також переконаний, що модернізація ГТС цілком по кишені українському держбюджету. «Тільки в цьому році за транзит російського газу Україна отримає 3 млрд. доларів», - додав народний депутат.

Радник, керівник групи економічної політики посольства РФ в Україні Олексій УРІН погодився з тим, що модернізація ГТС є посильним завданням для України. «З цим проектом Україні може впоратися самостійно, і ми з задоволенням сприйняли заяву «Нафтогазу» про те, що він приступив до першої черги модернізації ГТС за власні кошти», - сказав А. УРІН. І додав: «Разом з тим, Росія як основний постачальник газу через українську ГТС завжди готова приєднатися до цього процесу. Однак необхідно пам'ятати, що модернізація ГТС в першу чергу в інтересах самої України, тоді як для РФ це не такий вже й цікавий проект».