Дніпропетровська міськрада, USAID і ДТЕК підписали меморандум про співробітництво в галузі енергоефективності

Дніпропетровська міськрада, Агентство США з міжнародного розвитку USAID та група компаній ДТЕК 8 липня підписали в Дніпропетровську меморандум про співпрацю щодо поліпшення системи теплозабезпечення та енергоефективності в місті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської міськради.

Меморандуму передбачає участь ДТЕК і USAID у проведенні аудиту, виявленні найбільш проблемних питань теплопостачання Дніпропетровська, вироблення шляхів їх вирішення та пошук фінансування.

«На цій стадії ДТЕК готовий вкласти 1 млн грн. у розвиток цієї програми. Реалізація проекту почнеться з Самарського району міста, де планується модернізувати теплові мережі та будівлі, які обслуговує Придніпровська ТЕС», - йдеться в повідомленні прес-служби міськради.

Реалізація проекту дозволить провести модернізацію тепломережі об'єктів комунальної власності та зменшити споживання теплової енергії на 45%.

Довідка. До складу ДТЕК входять вуглевидобувні компанії "ДТЕК Павлоградвугілля" і шахта "ДТЕК Комсомолець Донбасу", 5 збагачувальних фабрик, енергогенеруюча компанія "ДТЕК Східенерго" і енергопостачальні "ДТЕК Сервіс-Інвест" і "ДТЕК ПЕМ "Енерговугілля".

ДТЕК управляє енергетичними активами компанії System Capital Management (Донецьк).