Україна вже наступного року втратить на транзиті газу 780 млн. дол - російський експерт

Після запуску в експлуатацію нафтопроводу "Північний потік" Україні почне втрачати гроші за транзит російського газу, і вже в 2012 році ця сума складе близько 780 млн. дол

Таку думку в ході круглого столу на тему: «Майбутнє української газотранспортної системи», організованого Інститутом Горшеніна, висловив генеральний директор Фонду національної енергетичної безпеки (РФ) Костянтин СИМОНОВ.

За його словами, через "Північний потік" у 2012 році в Європу планується поставити мінімум 22 млрд. куб. м російського газу. «Весь цей обсяг буде перекинутий з української ГТС. Виходячи з даних цифр, легко підрахувати, що Україні недоотримає прибуток від транзиту російського газу в 780 млн. дол.", - уточнив експерт.

На його думку, надалі обсяги прокачування газу через українську ГТС продовжать скорочуватися. А у разі запуску в експлуатацію нафтопроводу "Південний потік" можуть і зовсім знизитися до нуля.

К. СИМОНОВ переконаний, що така тенденція повинна підштовхнути Україну до створення консорціуму з РФ з управління власною ГТС. «Без російського газу українська ГТС буде нікому не потрібна, і це повинна розуміти українська влада», - підкреслив він.

У той же час радник, керівник групи економічної політики посольства РФ в Україні Олексій УРІН вважає, що наповнення "Північного потоку" не обов'язково буде відбуватися за рахунок зниження обсягів поставок через українську ГТС. «Ми сподіваємося, що обсяги транзиту газу через Україну в наступному році не будуть зменшуватися, а "Північний потік" буде наповнений за рахунок зростання попиту на російський газ в країнах ЄС», - припустив представник російського посольства.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Україна» збільшила транзит природного газу до країн Європи на 2,8%, або на 2,58 млрд. куб. м, порівняно з 2009 роком, до 95 млрд. 426,27 млн. куб. м.

Довідка УНІАН. «Північний потік» - новий маршрут експорту російського газу в Європу. Газопровід пройде через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район м. Виборг) до узбережжя Німеччини (район м. Грайфсвальд). Довжина газопроводу складе близько 1200 км. Введення в експлуатацію першої нитки «Північного потоку» продуктивністю 27,5 млрд. куб. м газу на рік намічений на 2011 рік. Завершення будівництва другої нитки газопроводу в 2012 р. призведе до збільшення його пропускної здатності до 55 млрд. куб. м.