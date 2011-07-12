Західноукраїнські НПЗ у червні отримали 40 тис. т азербайджанської нафти

Західноукраїнські НПЗ - ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (Надвірнянський НПЗ, Івано-Франківська обл.) Та ВАТ НПК «Галичина» (Дрогобицький НПЗ, Львівська обл.) у червні імпортували 39,5 тис. тонн азербайджанської нафти сорту Azeri Light.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Зокрема, обсяг постачань азербайджанської нафти на Дрогобицький НПЗ склав 10,8 тис. тонн, на Надвірнянський НПЗ - 28,7 тис. тонн.

Крім того, Кременчуцький НПЗ (ЗАТ «Укртатнафта», Полтавська обл.) у червні імпортував 83,0 тис. тонн азербайджанської нафти, а також взяв 141,6 тис. тонн української нафти. Всього з початку року поставки азербайджанської нафти на «Укртатнафту» склали 466,4 тис. тонн, української - 826,8 тис. тонн.

Нагадаємо, в травні західноукраїнські НПЗ імпортували 39,1 тис. тонн азербайджанської нафти.

Як повідомляв УНІАН, у травні ВАТ «Укртранснафта» почало поставки азербайджанської нафти на Дрогобицький і Надвірнянський НПЗ по нафтопроводу «Одеса-Броди».