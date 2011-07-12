Добкін: завод ім. Шевченко виграє тендер «Енергоатому»

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН упевнений, що ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Шевченка» виграє тендер на виробництво і поставку обладнання для ДП НАЕК «Енергоатом» на суму 29 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції, говорячи про можливі шляхи погашення заборгованості по зарплаті на підприємстві.

М. ДОБКІН повідомив, що завод ім. Шевченка та ще 3 підприємства пройшли конкурс на постачання обладнання для «Енергоатому». «Тепер будуть дивитися на ціни», - зазначив він.

Губернатор підкреслив, що завод ім. Шевченка сьогодні вже має необхідне для такого виробництва обладнання і готовий виконати замовлення. При цьому, за його словами, два з трьох інших підприємств тільки почнуть процес підготовки обладнання.

«Тому наша пропозиція буде більш привабливою», - підкреслив М. ДОБКІН.

За його словами, тендер, який може виграти завод ім. Шевченка, дозволить повністю на 2-е півріччя 2011 року завантажити підприємство, яке зараз перебуває у важкому економічному становищі.

М. ДОБКІН також додав, що завод сьогодні готується до участі в тендері, який відбудеться восени поточного року, на виробництво і поставку обладнання для потреб ВАТ «Укрзалізниця».

Нагадаємо, за даними профспілок, борги по зарплаті на цьому підприємстві становлять більше 27 млн. грн.

Довідка УНІАН. ДП «Харківський приладобудівний завод імені Шевченка» виробляє спецтехніку, обладнання для зв'язку, АСУ для АЕС, ТЕС і ГЕС, обладнання для залізниць і газової промисловості. Міністерство економіки України 4 жовтня 2010 року затвердило план санації підприємства.