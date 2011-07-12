Міллер і Бойко обговорили питання взаємодії в газовій сфері

Москва. У вівторок, 12 липня, в центральному офісі російського ВАТ «Газпром» відбулася робоча зустріч голови правління «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА і міністра енергетики й вугільної промисловості України Юрія БОЙКА.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації російської компанії.

"Сторони обговорили питання взаємодії в газовій сфері. Зокрема, йшлося про постачання газу до України в рамках чинного довгострокового контракту", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 роки; про обсяги й умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 роки. 21 квітня 2010 року «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали доповнення до вказаних контрактів.