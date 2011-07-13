Металургійні підприємства України знизили споживання природного газу

У червні 2011 р. металургійні підприємства України скоротили споживання природного газу щодо травня ц.р. на 57 млн. кубометрів, або на 13,8%, - до 411 млн. кубометрів.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

Середньодобове споживання природного газу металургійною галуззю через зниження обсягів виробництва у червні зменшилося відносно травня на 1,4 млн. кубометрів - до 13,7 млн. кубометрів.

Середньодобове споживання газу за січень-червень п. р. збільшилося щодо аналогічного періоду 2010 р. на 1,2 млн. кубометрів - до 15,6 млн. кубометрів.