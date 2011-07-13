Клюєв доручив до вересня оснастити лічильниками всі підприємства теплокомуненерго

Перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив до 1 вересня цього року оснастити всі підприємства теплокомуненерго лічильниками.

Про це він повідомив сьогодні, 13 липня, на селекторній нараді з регіонами.

«До кінця серпня забезпечити оснащення всіх підприємств теплокомуненергетики засобами обліку за рахунок цих підприємств», - зазначив він.

За словами А. КЛЮЄВА, у разі невиконання даного доручення, Національна комісія регулювання електроенергетики буде анулювати ліцензії цим підприємствам. «Ліцензій не буде з 1 вересня на підприємствах, які не будуть працювати з лічильниками», - сказав він.

За словами А. КЛЮЄВА, ситуація, коли підприємства надають послуги з теплопостачання, не маючи при цьому лічильників, неможлива. «До кінця серпня потрібно, щоб всі лічильники на цих підприємствах були», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, протягом двох років у всіх багатоквартирних будинках будуть встановлені системи обліку тепла і води, а також цього року 100% облік повинен бути введений на самих комунальних підприємствах.