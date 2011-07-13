«Чорноморнафтогаз» почав видобуток з нової платформи

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» розпочало видобуток природного газу з нової платформи БК-1 на Архангельському родовищі в північно-західній частині шельфу Чорного моря.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДАТ «Чорноморнафтогаз».

У повідомленні наголошується, що видобуток ведеться з першої пробуреної на платформі експлуатаційної свердловини, яку сьогодні підключили до підводного газопроводу.

При цьому компанія уточнює, що буріння свердловини фахівці СПБУ «Таврида» завершили минулого тижня і вже приступили до робіт над наступною.

Очікується, що після введення в експлуатацію всіх десяти свердловин, намічених до буріння, видобуток природного газу з нової платформи БК-1 на Архангельському родовищі складе близько 0,5 млн. куб. м на добу.

Природний газ з нової платформи надходить по щойно побудованому двокілометровому підводному газопроводу на центральну технологічну платформу ЦТП-7 і далі - на берег.

Нагадаємо, що у 2011 році на виконання доручень Президента України, Кабінету міністрів щодо збільшення вітчизняного видобутку нафти і газу та за фінансової підтримки акціонера - НАК «Нафтогаз Україна» - «Чорноморнафтогаз» дооблаштовує два діючих і освоює одне нове родовище. Нові потужності Архангельського і Голіцинського родовищ дозволять «Чорноморнафтогазу» підтримати щорічний видобуток природного газу на рівні понад 1 млрд. куб. м.

Довідка УНІАН. Архангельське газове родовище розташоване e 70 км від берега при глибині моря 51 м і є другим родовищем, яке «Чорноморнафтогаз» дооблаштовує в цьому році.