Витрати металургів через зростання цін на газ збільшаться на 42% - «Металургпром»

Витрати вітчизняних металургів через зростання цін на природний газ з 1 липня за підсумками III кварталу збільшаться на 42%, або на 2,169 млрд. грн. без ПДВ порівняно з II кварталом.

Про це сьогодні, 13 липня, в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств ГМК повідомив заступник генерального директора об'єднання «Металургпром» Олександр ЗРАЖЕВСЬКИЙ.

«У II кварталі 2011 р. витрати метпідприємств на природний газ склали 5,166 млрд. грн (без ПДВ), у III кварталі витрати зростуть до 7,335 млрд. грн (без ПДВ)», - уточнив О. ЗРАЖЕВСЬКИЙ.

За його словами, у прогнозних розрахунках витрат металургів враховані зростання ціни на газ для самих метпідприємств, а також вплив ціни на газ на вартість основних сировинних ресурсів для виробництва.

За даними «Металургпрому», обсяг споживання природного газу метпідприємствами у II кварталі склав 1,365 млрд. кубометрів. У III кварталі він виросте на 1,8% - до 1,39 млрд. кубометрів.

Вартість газу для метпідприємств з 1 липня зросла з 2, 372 тис. грн. / 1 тис. кубометрів до 3,362 тис.грн / 1 тис. кубометрів.